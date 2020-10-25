Бывшая жена назвала Романа Жукова жадиной

Супруга исполнителя хита "Первый снег" пожаловалась на скупость своего супруга.

Роман Жуков покинул жену, воспитывающую шесть его детей. Исполнитель завёл роман с молодой моделью. Бывший солист группы "Мираж", по словам его бывшей жены Елены, выделяет недостаточно средств на содержание детей.

Елена рассказала в шоу "Секрет на миллион", что Жуков выплачивает семье лишь 80 тысяч рублей. Этих средств, по словам обиженной супруги, едва хватает на питание.

"Он жадина! Я всё-таки детей воспитываю", — сказала Елена по поводу размера алиментов неверного мужа.

Роман же утверждает, что ведёт себя по-рыцарски, так как, согласно решению суда, размер выплат мог составить всего лишь 21 тысячу рублей.

Кроме того, Жуков рассказал, что периодически помогает семье крупными суммами денег.

Певец просит супругу умерить свои финансовые аппетиты и выстраивать семейный бюджет, исходя из имеющихся средств.