Звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенёва, которой упорно приписывают роман с Алексеем Паниным, считает, что он не прошёл испытание медными трубами.
Заметно, что Марии не очень приятно то, что её связывают с личностью Панина. Актриса оправдывается, объясняя, что на момент знакомства с Паниным он был популярным востребованным актёром.
После всем известного скандала коллеги Панина предпочитают не вспоминать, что их когда-то связывала дружба с эпатажным актёром.
Мария Берсенёва объяснила, что сегодня актёр уже не тот человек, которого она знала раньше.
"Мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведёт себя так, записывает подобные ролики", — сказала актриса.
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