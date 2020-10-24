Актриса Мария Берсенёва "открещивается" от дружбы с Паниным

Звезда сериала "Маргоша" Мария Берсенёва, которой упорно приписывают роман с Алексеем Паниным, считает, что он не прошёл испытание медными трубами.

Заметно, что Марии не очень приятно то, что её связывают с личностью Панина. Актриса оправдывается, объясняя, что на момент знакомства с Паниным он был популярным востребованным актёром.

После всем известного скандала коллеги Панина предпочитают не вспоминать, что их когда-то связывала дружба с эпатажным актёром.

Мария Берсенёва объяснила, что сегодня актёр уже не тот человек, которого она знала раньше.