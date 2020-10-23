В Instagram-аккаунтах Владимир Пресняков и Наталья Подольская опубликовали семейную фотографию с новорождённым сыном.
Счастливая роженица на снимке нежно обнимает малыша, а глава семейства склонился над супругой и сыном.
Это третий по счёту сын 52-летнего Владимира Преснякова. У певца есть взрослый сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.
Наталья родила певцу второго сына, которого назвали Иваном.
Подольская рассказывала, что супруг мечтал о дочке, однако один за другим у него рождаются сыновья. Впрочем, как и любой мужчина, Пресняков тает при виде своих наследников мужского пола.
"Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Всё хорошо", — написала в Instagram певица.
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