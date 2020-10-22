Синяя борода. Пассии супруга Легкоступовой умирают одна за другой

Следствие по делу о смерти певицы Валентины Легкоступовой рассматривают все обстоятельства происшествия в комплексе.

По факту смерти певицы возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы изучают результаты судебно-медицинской экспертизы. Первоначальная версия происшествия гласит, что женщина получила черепно-мозговую травму, упав в ванной.

Именно так рассказал следствию супруг Легкоступовой Фирсов, который проходит по делу в качестве свидетеля.

Дочь исполнительницы пытается выяснить истинную причину смерти матери. Юрист, представляющий интересы дочери певицы, не исключает, что Легкоступова могла пострадать от рук своего супруга, который в состоянии алкогольного опьянения ведёт себя агрессивно.

Выяснилось также, что Фирсова не впервые подозревают в смерти своей возлюбленной. Одна из его бывших пассий скончалась при загадочных обстоятельствах.