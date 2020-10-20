Жена Ефремова не доверяет новым адвокатам мужа

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова считает, что новый адвокат её мужа Андрей Алешкин вступил в сговор с адвокатом пострадавшей стороны Александром Добровинским.

Из-за этого она решила прекратить переговоры с пострадавшей стороной. Примечательно, что по словам Алешкина, он почти договорился о заключении сделки с родственниками Сергея Захарова, которые якобы не выдвигали никаких "заоблачных" требований.

Напомним, 20 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу Ефремова на приговор. Прокурор считает необоснованным заявление актёра о давлении на него Эльмана Пашаева.