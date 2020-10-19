Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре

Кристина Асмус раскрыла размер заплаты, которую она получает в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

Поклонников актрисы удивило то, что за выступления в театре она получает всего 22 тысячи рублей. Однако артистку заподозрили в том, что она была не до конца честна с подписчиками, поскольку не назвала свой доход с учётом надбавок, соцвыплат, а также премий. Вместо этого Асмус огласила только "голый оклад".

В комментариях к публикации артистки её фанаты уверены, чтобы, если бы в театре действительно платили такие деньги, то Асмус бы не работала там.