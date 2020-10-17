Светлана Дружинина не поддаётся осенней хандре

Талантливый режиссёр старается проводить своё свободное время, вдохновляясь красотами природы.

Об этом свидетельствуют записи на страничке в Instagram Светланы Дружининой. Свою красоту актриса подчеркивает пышно цветущими розовыми осенними хризантемами. Даже её помада гармонирует с цветами.

"Все будет так, как надо! Даже если иначе…" — философски подписала новый пост Светлана Дружинина.

Поклонники режиссера "Гардемарин" оценили новую фотографию, сообщив, что не перестают восхищаться её красотой и талантом.