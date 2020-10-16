Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.
Чумаков вспомнил в интервью на YouTube-канале "Алёна, блин!", что попытки пробиться на большую сцену были сопряжены с неприятными моментами.
Алексей, мечтавший о покорении эстрады, пришёл на кастинг мюзикла "Чикаго". Первый этап отбора вокалист прошёл легко, а вот на втором туре ему пришлось столкнуться с изнанкой шоу-бизнеса.
"Я поднимаюсь по лестнице. Там стоят парни, они такие сладкие все", — рассказал Чумаков. Он увидел, что они стоят в большой очереди, и решил обойти её, так как думал, что его попросят петь, а не танцевать", — рассказал финалист проекта "Народный артист".
В очереди парни нетрадиционной сексуальной ориентации начали Чумакова лапать, что заставило певца отойти подальше. Это, по мнению Алексея, они сделали сознательно, чтобы избавиться от рвущегося вперёд конкурента.
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