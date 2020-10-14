Сергей Жуков готовит себе смену

Певец поделился новым семейным видео в своем аккаунте в Instagram.

На нём в сосновом лесу перед уютной палаткой сидит его сын Энджел и под аккомпанемент гитары напевает советскую классику "Милая моя".

"Провожаем с Энджелом бабье лето И открываем "Стол заказов"! Напишите, какую песню ему разучить для вас на гитаре?" — прокомментировал видео Сергей Жуков.

Певец часто выкладывает в соцсети фотографии, на которых делится частичкой тепла своего домашнего очага. Члены его семьи любят отдыхать вместе. Поклонники посчитали Энджела очень похожим на отца и предрекли, что он пойдет по его стопам.