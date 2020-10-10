Близкий друг семьи Наташи Королёвой и Сергея Глушко Вадим Манукян беспокоится за пару, поскольку они переживают непростой период жизни.

Об этом он рассказал "Московскому комсомольцу".

"Наташа переживает, Сереже было плохо. И ради этого стоило затевать перетряску грязного белья? Причем в нескольких сериях на разных каналах? Они сами разберутся со своей личной жизнью! Почему их никак не хотят оставить в покое? Каждый день сейчас с Наташей списываемся, обсуждаем всё, что происходит", — пояснил Манукян.