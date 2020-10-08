Экс-супруга Николая Баскова "ожила" и впервые появилась на публике

Бывшая жена Баскова вышла в свет красивая и жизнерадостная

Супругу "натурального блондина" Светлану Шпигель впервые после длительного перерыва заметили на светском мероприятии.

Женщина посетила церемонию вручения детской премии "ТЭФИ". Ей представилась честь выйти на сцену и вручить победителям награду.

Представители СМИ заметили, что Светлана находится в отличной форме. Она была одета в платье с короткими рукавами. Папарацци заинтересовала татуировка на руке женщины на китайском языке.

После семилетнего брака с певцом Светлана пропала из поля зрения журналистов. Известно было, что она выходила замуж за бизнесмена Вячеслава Соболева, но и этот брак распался. Светлана Шпигель воспитывает сына от Николая Баскова Бронислава, а также дочку от второго брака Нину.

Поговаривали, что Светлана замкнулась в себе и перестала выходить в свет из-за драм в личной жизни. Её выход в свет восприняли как избавление от переживаний, связанных с двумя неудачными браками.