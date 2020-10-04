Интернет-тролли довели до слёз звезду сериала "Чики"

Варвара Шмыкова, актриса с запоминающейся внешностью и ярким типажом, не вписалась в стандарты красоты взыскательных интернет-эстетов.

"Меня это так сильно задело. Я не ожидала, что меня так сильно заденет. Меня это так разозлило", — со слезами на глазах рассказала Шмыкова в интервью на Youtube-канале "Медуза".

Прямолинейная актриса не выдержала нападок и написала одному из обидчиков "рак мозга", чем вызвала еще большую неприязнь праздной интернет-публики. Варвару обвинили в том, что она грубо общается с потенциальными зрителями.

"Я удивлена, что меня это ранит. Просто их так много. Очень много. Зачем они так пишут?" — убивалась Варвара.

Свой образ "пацанки" актриса никогда не считала чем-то плохим. Всю жизнь она каталась на мопеде, занималась боксом, регби, рукопашным боем и старалась ни в чем не уступать мужчинам.

Варвара рассказала, что полюбила себя благодаря мужу, оператору Евгению Козлову. Женственности ей добавили беременность и рождение сына.

Жалобы Шмыковой до слез растрогали добросердечных интернет-пользователей, которые тут же осыпали девушку комплиментами.