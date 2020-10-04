Судебные тяжбы между бывшими звездными супругами продолжаются.
Казалось, что голливудские актеры нашли компромисс в вопросе опеки над детьми. Однако давний конфликт разгорелся с новой силой.
Причину такой перемены инсайдеры видят в том, что Питт недавно посетил со своей новой пассией французское поместье, часть которого принадлежит Анджелине Джоли. Актриса не простила экс-супругу, что он привез в их общий дом свою подругу Николь Потуральски.
Опекунское соглашение вновь было расторгнуто. Питт намеревается подключить к делу новых свидетелей. В его пользу должна дать свидетельские показания бывшая коллега экс-супруги Джиллиан Арменанте.
Кроме того, чтобы добиться равного права опеки над детьми, Питт собирается вызвать для дачи показаний психологов, психотерапевта и консультантов по безопасности.
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