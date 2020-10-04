Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене Меладзе

Вера Брежнева уверяет, что у неё счастливая семья.

В Сети периодически возникают слухи о разладах в семье звездной пары Брежневой и Меладзе. Привыкшие к громким семейным скандалам шоуменов интернет-пользователи находятся в ожидании развода Меладзе и Брежневой.

Певица в ответ на предсказания злопыхателей как может старается защитить семейный союз. Вера Брежнева не устает восхищаться своим супругом. По словам исполнительницы, она во всем доверяет мужу и не навязывать ему свою позицию.

"Костя всегда в моём сердце. Но у него всегда есть свое мнение, на основании которого он принимает решения. Это касается и вопросов близких, и рабочих. Я это принимаю и уважаю", — говорит Вера.

Меладзе предписывают роман с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Брежнева относится к слухам с иронией.