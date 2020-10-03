В семье Александра Серова произошло пополнение.
Дедом Серова сделала его дочка Мишель. Имя для внучки выбрали необычное. Девочку собираются назвать Мией.
Серов души не чает в собственной дочери, которую всю жизнь окружал заботой и вниманием. В день свадьбы единственной законной наследнице он подарил дорогую квартиру в Москве. Теперь у звезды 80-х будет возможность побаловать и внучку.
Мишель, которая на днях стала мамой, планирует пойти по стопам отца и уже строит карьеру на музыкальном поприще.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.