Исполнитель хита 80-х "Мадонна" впервые стал дедушкой

В семье Александра Серова произошло пополнение.

Дедом Серова сделала его дочка Мишель. Имя для внучки выбрали необычное. Девочку собираются назвать Мией.

Серов души не чает в собственной дочери, которую всю жизнь окружал заботой и вниманием. В день свадьбы единственной законной наследнице он подарил дорогую квартиру в Москве. Теперь у звезды 80-х будет возможность побаловать и внучку.

Мишель, которая на днях стала мамой, планирует пойти по стопам отца и уже строит карьеру на музыкальном поприще.