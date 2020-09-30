Близкие Мака Дэвиса вспоминают, что он не уступал по красоте и обаянию королю поп-музыки Элвису Пресли. Яркая личность автора хитов Пресли хоть и оставалась в тени легенды музыкального Олимпа, но все же находила свою нишу в мире зарубежного шоу-бизнеса.
Мак Дэвис исполнял музыку в стиле кантри. Его даже признавали артистом года в 1974 году. У талантливого музыканта был свой развлекательный сериал NBC "Шоу Мака Дэвиса". Кроме того, автор таких хитов, как In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories, снимался в кино.
"Мак был моим клиентом более 40 лет и, что более важно, моим лучшим другом. Он был легендой музыки, но его самая важная работа заключалась в том, что он был любящим мужем, отцом, дедом и другом", — написал менеджер артиста.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".