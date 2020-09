Скончался автор песен Элвиса Пресли

Близкие Мака Дэвиса вспоминают, что он не уступал по красоте и обаянию королю поп-музыки Элвису Пресли. Яркая личность автора хитов Пресли хоть и оставалась в тени легенды музыкального Олимпа, но все же находила свою нишу в мире зарубежного шоу-бизнеса.

Мак Дэвис исполнял музыку в стиле кантри. Его даже признавали артистом года в 1974 году. У талантливого музыканта был свой развлекательный сериал NBC "Шоу Мака Дэвиса". Кроме того, автор таких хитов, как In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories, снимался в кино.