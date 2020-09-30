Певец признался, что его утро начинается с сына. Ребенок привык звать маму и няню, а если они не откликаются, то тогда в ход идет слово "папа".

"Утро — то самое время, когда я успеваю чуточку побыть с сыном. Дико устал, хочу спать…. но не могу не спуститься на звуки "мямя"…. Забавно, но "папа" он кричит в самую последнюю очередь. Когда ни мама, ни няня не отозвались, он, с глухой и слабой надеждой, после продолжительного, томного ожидания угасающей возможности прихода всё же мамы или уже на крайняк няни, начинает спокойно и обреченно звать "папу"…… всё же природу не обманешь!!!! Они всё знают и чувствуют…… это такой восторг! Доброго утра!" — поделился Влад.