Певец признался, что его утро начинается с сына. Ребенок привык звать маму и няню, а если они не откликаются, то тогда в ход идет слово "папа".
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Утро — то самое время, когда я успеваю чуточку побыть с сыном. Дико устал, хочу спать…. но не могу не спуститься на звуки "мямя"…. 🤣🙈 Забавно, но "папа" он кричит в самую последнюю очередь. Когда ни мама, ни няня не отозвались, он, с глухой и слабой надеждой, после продолжительного, томного ожидания угасающей возможности прихода всё же мамы или уже на крайняк няни, начинает спокойно и обреченно звать "папу"……🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 всё же природу не обманешь!!!! Они всё знают и чувствуют…… это такой восторг! Доброго утра! #владтопалов #vladtopalov #ялюблюсына #папасын #люблюсвоюсемью
"Утро — то самое время, когда я успеваю чуточку побыть с сыном. Дико устал, хочу спать…. но не могу не спуститься на звуки "мямя"…. Забавно, но "папа" он кричит в самую последнюю очередь. Когда ни мама, ни няня не отозвались, он, с глухой и слабой надеждой, после продолжительного, томного ожидания угасающей возможности прихода всё же мамы или уже на крайняк няни, начинает спокойно и обреченно звать "папу"…… всё же природу не обманешь!!!! Они всё знают и чувствуют…… это такой восторг! Доброго утра!" — поделился Влад.
Поклонники умилились признанию звезды.
"Как хорошо, когда есть такой папа!!! У Вас замечательная семья!!! Здоровья и счастья вам и вашим близким", — комментируют пост подписчики.
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