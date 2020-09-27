Жан-Клод Ван Дамм рассказал о проверенных методах самопиара

"Не отступать и не сдаваться" — так назывался фильм, сняться в котором Ван Дамму помогли упорство и необычные методы самопродвижения.

Амплуа твердого, как сталь, парня актер, по его собственному признанию, доносил до нужных людей весьма забавным способом.

Рекламным пространством для упорного бельгийского культуриста становились лобовые стекла дорогих автомобилей, припаркованные у киностудий. На шикарных авто актер смело расклеивал свои фотографии в надежде привлечь к своей персоне внимание видных кинодеятелей.

"Я искал "Роллс Ройсы", "Феррари" или "Порше", потому что думал, что они могут принадлежать большим звездам или крупным продюсерам. На обратной стороне фотографии я написал: "Если вам нужен актер, который умеет бить ногой, прыгать и имеет французский акцент, пожалуйста, позвоните мне. Вот мой номер", — вспоминает Ван Дамм.

Расчет актера по прозвищу Мускулы из Брюсселя оказался верным.