Валерия собралась в страну, где был снят ее любимый фильм.
Певица признается, что вдохновилась пейзажами и историческими зданиями Шотландии.
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Взять бы и полететь в страну мечты!!!! У вас бывает так, что после прочитанной книги или увиденного фильма вам хочется посетить те самые места, где происходили события реальные или вымышленные? У меня - да. К примеру, после просмотра сериала "Чужестранка" ("Outlander") так прониклась Шотландией и её историей, что теперь у меня незакрытый гештальт - надо обязательно её посетить, как появится возможность. (Кстати, список постепенно растёт 😂) Пандемия пандемией, а мечтать никто не запрещает. 😂
На ее интерес повлиял просмотренный сериал "Чужестранка" о любви медсестры Клэр из послевоенной Англии и шотландского горда, жившего 200 годами до нее.
"Взять бы и полететь в страну мечты! У вас бывает так, что после прочитанной книги или увиденного фильма вам хочется посетить те самые места, где происходили события реальные или вымышленные? У меня — да. К примеру, после просмотра сериала "Чужестранка" так прониклась Шотландией и её историей, что теперь у меня незакрытый гештальт — надо обязательно её посетить, как появится возможность. (Кстати, список постепенно растёт) Пандемия пандемией, а мечтать никто не запрещает", — оптимистично поделилась своими планами Валерия.
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"Просто ощущение, что хорошо и красиво везде, только не у нас…Какой Алтай красивенный, а Байкал зимой, это же КОСМОС !!! Но про них не снимают сериалов….Удачи с Шотландией….", — выразили свое мнение любители "внутритуризма"
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