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Басков вспомнил, как принёс победное очко в игре "Что? Где? Когда?"

Несколько лет назад Николай Басков принял участие в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

Басков вспомнил, как принёс победное очко в игре

В свою команду эрудитов исполнителя приняли маститые игроки любимой россиянами телевизионной викторины.

Музыкант пригодился команде, так как принес шестое победное очко, ответив на непростой вопрос: некоторые руководители использовали в качестве предметов обувь, лист бумаги или камышовую трость. Какой предмет они используют сейчас?

На первой же секунде обсуждения Баскова осенило, и он стал размахивать руками, изображая дирижера. Певец с блеском дал правильный ответ, предположив, что в черном ящике находится дирижерская палочка.

 
 
 
 
 
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В этом году игре @chto_gde_kogda исполнилось 45 лет. Когда-то я принёс победу команде. О, какие были эмоции!!!😂🔥 #1канал #николайбасков

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)25 Сен 2020 в 9:20 PDT

"Стоило стать знаменитым, чтобы сыграть в эту игру", — признался Николай Басков, упоенный своим успехом.

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