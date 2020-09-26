Басков вспомнил, как принёс победное очко в игре "Что? Где? Когда?"

Несколько лет назад Николай Басков принял участие в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

В свою команду эрудитов исполнителя приняли маститые игроки любимой россиянами телевизионной викторины.

Музыкант пригодился команде, так как принес шестое победное очко, ответив на непростой вопрос: некоторые руководители использовали в качестве предметов обувь, лист бумаги или камышовую трость. Какой предмет они используют сейчас?

На первой же секунде обсуждения Баскова осенило, и он стал размахивать руками, изображая дирижера. Певец с блеском дал правильный ответ, предположив, что в черном ящике находится дирижерская палочка.