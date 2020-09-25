Певица Зара подарила своим поклонникам премьеру песни

Сентябрь оказался богат не только на урождай, но и на премьеры от звезд отечественной эстрады. Зара поделилась отрывком из своей новой песни. Сингл называется "Нравится".

"Мои дорогие! Я с большой любовью представляю вам свою новую песню "Нравится". Очень верю, что она найдет отклик в ваших сердцах и станет number 1 в плейлисте дня. Моё детище, мой новый сингл — "Нравится" с сегодняшнего дня доступен на всех цифровых площадках", — проинформировала своих подписчиков певица.

Талантливая исполнительница подчеркнула, что она открыта для обратной связи и ждет отзывов к этому посту.

Комментарии не заставили себя долго ждать.