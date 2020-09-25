Сентябрь оказался богат не только на урождай, но и на премьеры от звезд отечественной эстрады. Зара поделилась отрывком из своей новой песни. Сингл называется "Нравится".
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Мои дорогие!❤️ Я с большой любовью представляю вам свою новую песню «Нравится». Очень верю, что она найдет отклик в ваших сердцах и станет number 1 в плейлисте дня. Моё детище, мой новый сингл – «Нравится» с сегодняшнего дня доступен на всех цифровых площадках. Жду ваших отзывов в комментариях🙏🏻 С любовью, ваша Зара💋 #нравится❤️
"Мои дорогие! Я с большой любовью представляю вам свою новую песню "Нравится". Очень верю, что она найдет отклик в ваших сердцах и станет number 1 в плейлисте дня. Моё детище, мой новый сингл — "Нравится" с сегодняшнего дня доступен на всех цифровых площадках", — проинформировала своих подписчиков певица.
Талантливая исполнительница подчеркнула, что она открыта для обратной связи и ждет отзывов к этому посту.
Комментарии не заставили себя долго ждать.
"Прекрасная композиция! Уже добавила в плейлист и слушаю с огромным удовольствием! Зарочка, спасибо, за то, что радуете нас такими красивыми песнями", — с жаром откликнулись подписчики певицы.
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