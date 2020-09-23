Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить квартиру

Продолжается спор по поводу квартиры, которую народная артистка оформила в дар Бари Алибасову.

Помощник Бари Алибасова просит актрису забрать свои вещи из квартиры, которая больше ей не принадлежит.

Какое-то время назад продюсер переписал жилплощадь на своего помощника. Лидия Николаевна настаивает на том, чтобы дарственная была признана недействительной, так как она в момент подписания документа была не в себе.

По словам адвоката актрисы, необходимо провести психиатрическую экспертизу, которая поможет признать сделку недействительной.

Ранее мы писали, что Лидия Федосеева-Шукшина не хочет разводиться с Бари Алибасовым.