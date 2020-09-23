Продолжается спор по поводу квартиры, которую народная артистка оформила в дар Бари Алибасову.
Помощник Бари Алибасова просит актрису забрать свои вещи из квартиры, которая больше ей не принадлежит.
Какое-то время назад продюсер переписал жилплощадь на своего помощника. Лидия Николаевна настаивает на том, чтобы дарственная была признана недействительной, так как она в момент подписания документа была не в себе.
По словам адвоката актрисы, необходимо провести психиатрическую экспертизу, которая поможет признать сделку недействительной.
Ранее мы писали, что Лидия Федосеева-Шукшина не хочет разводиться с Бари Алибасовым.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".