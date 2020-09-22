Федосеева-Шукшина отказалась разводиться с Алибасовым

Лидия Федосеева-Шукшина, которая ещё недавно хотела развестись с Бари Алибасовым, передумала расторгать брак с продюсером.

Журналисты спросили актрису, собирается ли она разводиться с Алибасовым.

"Думаю, что нет. Он (развод — ред.) не нужен нам", — пояснила артистка.

Однако Федосеева-Шукшина не намерена прощать Алибасову свою квартиру в Новой Москве.