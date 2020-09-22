Лидия Федосеева-Шукшина, которая ещё недавно хотела развестись с Бари Алибасовым, передумала расторгать брак с продюсером.
Журналисты спросили актрису, собирается ли она разводиться с Алибасовым.
"Думаю, что нет. Он (развод — ред.) не нужен нам", — пояснила артистка.
Однако Федосеева-Шукшина не намерена прощать Алибасову свою квартиру в Новой Москве.
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