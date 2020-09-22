Полтора года длился роман Сергея Глушко и Анастасии Шульженко, несмотря на брак стриптизёра с Наташей Королевой.
Актриса призналась, что её не интересуют деньги, однако она хочет увести Глушко из семьи.
"С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чем-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи!" — утверждает Шульженко.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.