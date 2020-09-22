Любовница Тарзана хочет увести его из семьи

Полтора года длился роман Сергея Глушко и Анастасии Шульженко, несмотря на брак стриптизёра с Наташей Королевой.

Актриса призналась, что её не интересуют деньги, однако она хочет увести Глушко из семьи.