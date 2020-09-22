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Любовница Тарзана хочет увести его из семьи

Полтора года длился роман Сергея Глушко и Анастасии Шульженко, несмотря на брак стриптизёра с Наташей Королевой.

Актриса призналась, что её не интересуют деньги, однако она хочет увести Глушко из семьи.

"С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, я сама себя в чем-то обманывала. Да, я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи!" — утверждает Шульженко.

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