В продолжении киновселенной Marvel о Докторе Стрэндже будет показано несколько альтернативных реальностей.
Роль Тони Старка может сыграть Том Круз, поскольку Роберт Дауни-младший перестал сотрудничать со студией.
Об этом сообщило издание MCU Cosmic. Круз якобы появится на телеэкранах в небольшом камео. Студия больше не будет его задействовать на крупных проектах.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.