Том Круз может стать новым Железным человеком

В продолжении киновселенной Marvel о Докторе Стрэндже будет показано несколько альтернативных реальностей.

Роль Тони Старка может сыграть Том Круз, поскольку Роберт Дауни-младший перестал сотрудничать со студией.

Об этом сообщило издание MCU Cosmic. Круз якобы появится на телеэкранах в небольшом камео. Студия больше не будет его задействовать на крупных проектах.