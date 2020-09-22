Любовь Успенская не может понять выходки своей дочери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает привлекать к себе внимание самыми разными способами.

Она регулярно публикует откровенные фотографии в Instagram, а недавно её сняли на видео в неадекватном состоянии на улицах Лос-Анджелеса.

Успенская никак не комментирует поведение дочери, стараясь делать вид, что ничего не происходит. Однако близкий к певице адвокат Александр Бенхин утверждает, что артистке не всё равно.