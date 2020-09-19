Бывшая пассия Сергея Глушко (Тарзана) заявила, что не верит в его измену. Она поделилась, что пара ведёт себя очень раскрепощённо в сексуальном плане. Поэтому, скорее всего, это был просто интересный опыт, не более того.

"Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница — эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это — один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась — это странно. Они свободные в этом плане. Может быть "снимали" одну девочку. Никаких измен с его стороны жене не было — случился эксперимент, но девочка Настя решила пропиариться на ситуации — теперь зарабатывает походами на ток-шоу", — сказала девушка.