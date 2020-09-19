Артист Юрий Назаров выздоровел от коронавируса и выписался из больницы. Сейчас он находится дома. Об этом рассказала его дочь Татьяна Назарова.

"Папа дома, выписали. Все всё сделали, что могли. Больнице — сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Теперь он две недели на карантине сидит дома. Все обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо", — сообщила она РИА Новости.