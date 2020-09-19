Михаил Ефремов решил встать на защиту Эльмана Пашаева, которого лишили адвокатского статуса за нарушение Кодекса профессиональной этики.
По словам Пашаева, ему передали письмо, которое написал сам Ефремов.
"Пашаев выполняет свою работу защитника высокопрофессионально, все его взаимодействия с журналистами, СМИ происходят исключительно по моей просьбе и в моих интересах, адвокатскую тайну не разглашает", — сказано в письме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".