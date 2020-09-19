Ефремов заступился за Пашаева, которого лишили адвокатского статуса

Михаил Ефремов решил встать на защиту Эльмана Пашаева, которого лишили адвокатского статуса за нарушение Кодекса профессиональной этики.

По словам Пашаева, ему передали письмо, которое написал сам Ефремов.