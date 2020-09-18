Эмин Агаларов собирается жениться в третий раз

Популярный российский певец Эмин Агаларов в своём Instagram-аккаунте намекнул подписчикам, что хочет снова связать себя узами брака.

Недавно 40-летний музыкант развёлся со своей второй супругой Алёной Гавриловой. Но, похоже, что Эмин не долго был один. На вопрос: "Хочешь ещё раз жениться?" Агаларов с уверенностью утвердительно кивнул головой.

Слухи о появлении в его жизни новой возлюбленной появились после выхода песни "Фатима". Фанатки Эмина решили, что она действительно посвящена реальной девушке.

К тому же появились слухи о романе Агаларова с певицей Полиной Гагариной, которая недавно расторгла брак со своим мужем.

Стоит напомнить, что Эмин Агаларов сохранил с Алёной Гавриловой дружеские отношения. Супруги занимаются воспитанием общего ребёнка.