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Ну вот... опять меня заставили 😅😅😅 Вопросы, part 2 Традиционно для моего TikTok 😎 новый трек «Фатима» на всех площадках, Линк в шапке ✊🏼✊🏼✊🏼
Популярный российский певец Эмин Агаларов в своём Instagram-аккаунте намекнул подписчикам, что хочет снова связать себя узами брака.
Недавно 40-летний музыкант развёлся со своей второй супругой Алёной Гавриловой. Но, похоже, что Эмин не долго был один. На вопрос: "Хочешь ещё раз жениться?" Агаларов с уверенностью утвердительно кивнул головой.
Слухи о появлении в его жизни новой возлюбленной появились после выхода песни "Фатима". Фанатки Эмина решили, что она действительно посвящена реальной девушке.
К тому же появились слухи о романе Агаларова с певицей Полиной Гагариной, которая недавно расторгла брак со своим мужем.
Стоит напомнить, что Эмин Агаларов сохранил с Алёной Гавриловой дружеские отношения. Супруги занимаются воспитанием общего ребёнка.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".