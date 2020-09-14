Стало известно, как муж Заворотнюк пережил болезнь жены

Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв разрывался между сценой и больницей. Он отвлекался от ситуации с женой благодаря работе, а также зарабатывал деньги, которые шли на лечение супруги.

Об этом рассказали источники, близкие к семье Заворотнюк.