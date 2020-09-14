Муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв разрывался между сценой и больницей. Он отвлекался от ситуации с женой благодаря работе, а также зарабатывал деньги, которые шли на лечение супруги.
Об этом рассказали источники, близкие к семье Заворотнюк.
"Он работал, несмотря на то что жена находилась в критической ситуации, на грани жизни и смерти в реанимации. В каких-то клиниках думали, что, наверное, это уже конец", — утверждает актриса Лия Волянская.
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