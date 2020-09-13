Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за Ефремова

Владимир Соловьев подверг критике Ивана Охлобыстина за то, что он не спас своего друга Михаила Ефремова от "разложения личности".

"Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека", — утверждает телеведущий.

Соловьев отметил, что считает Охлобыстина замечательным актёром и хорошим человеком.