Владимир Соловьев подверг критике Ивана Охлобыстина за то, что он не спас своего друга Михаила Ефремова от "разложения личности".
"Ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека", — утверждает телеведущий.
Соловьев отметил, что считает Охлобыстина замечательным актёром и хорошим человеком.
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