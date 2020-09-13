Родители Насти Тропицель продолжают вести блог своей дочери. Недавно они рассказали, что до сих по хотят докопаться до правды, поскольку уверены, что за гибелью их дочери стоит какая-то тайна.
Друг блогера Виктор, который был с ней на Бали, недавно нашёл личный дневник Насти. В смс родителям девушки он написал, что записи там слишком откровенные, поэтому он принял решение сжечь его.
"У нас не получается скорбить и просто отпустить, просто какой-то детектив. На нас это все наваливается постоянно, все нам пишут, спрашивают. Надеюсь, Виктор меня увидит и поймет, что не нужно сжигать ее записи — это частичка Насти важна для нас", — заявляют родители Насти.
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