Родители Насти Тропицель не могут "отпустить" ситуацию с дочерью

Родители Насти Тропицель продолжают вести блог своей дочери. Недавно они рассказали, что до сих по хотят докопаться до правды, поскольку уверены, что за гибелью их дочери стоит какая-то тайна.

Друг блогера Виктор, который был с ней на Бали, недавно нашёл личный дневник Насти. В смс родителям девушки он написал, что записи там слишком откровенные, поэтому он принял решение сжечь его.