Актёр и близкий друг Михаила Ефремова Иван Охлобыстин прокомментировал приговор, который артисту вынес Пресненский суд Москвы 8 сентября.

Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима. Его признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

"Для него 8 лет — это казнь. Он насквозь больной человек. И я его не оправдываю. У нас очень адекватный круг общения. И он сделал бы так же. К тому же отдаю себе отчет в том, что каждый из нас в подобной ситуации мог оказаться. С кем-то, да, бывало сесть за руль нетрезвым, правда? К тому же он — мой кум, крестный отец старшей дочери Анфисы. Она его обожает. Плакала, когда все это началось.

А еще Миша помогал всем, кому только можно помочь. Я же знаю его! Да, он пьяница, бузотер, но нельзя отрицать, что один из самых любимых русских артистов. Что удивительно — его осуждают за то, за что раньше любили", — пояснил Охлобыстин.