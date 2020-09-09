Американский режиссёр Ридли Скот снял известную серию фильмов под названием "Чужой". Они уже стали уже франшизой. И сейчас началась работа над новой кинолентой. Однако пока не раскрываются подробности о сценарии.

"Мы в процессе. Будем ли мы пытаться заново изобрести колесо, как это было с "Прометеем" (2012 год) или "Чужой: Завет" (2017 год)? Сомневаюсь", — прокомментировал Скотт.

"Ты постоянно задаешь себе фундаментальные вопросы из разряда: "Может, зрителям уже надоели Чужой, лицехват, грудолом? Может, стоит придумать что-то абсолютно новое, но при этом использовать название "Чужой", чтобы проект оставался франшизой?, — добавил режиссёр.