Актриса-племянница Ефремова: мой дядя самых честных правил

Сегодня, 8 сентября, в громком деле, обвиняемым по которому проходит Михаил Ефремов, будет поставлена точка — суд огласит приговор.

Напомним, что ранее актёр всё-таки признал свою вину.

Однако, страсти продолжают кипеть:

кто-то искренне переживает за дальнейшую судьбу Ефремова, кто-то пытается "вскочить в уходящий поезд", напомнив о себе.

Актриса Ольга Ефремова - племянница подсудимого — записала видеообращение, в котором защищает дядю и критикует родственников погибшего в устроенной актером аварии:

"Михаил Олегович Ефремов — благочестивый, умный, добрейший, гениальный, в конце концов, человек, — заявляет актриса, называя родственника "кормильцем, у которого трое несовершеннолетних детей, в отличие от детей погибшего Захарова". "С погибшим, — по её словам, — все как-то странно… и с родственниками не пойми, что… Они, кстати, на Мальдивы уехали. Отдохнуть", — заявила Ефремова.

А ещё она настаивает, что в деле "нет ни одного вменяемого доказательства вины" артиста:

"С самого начала в этой жуткой истории слишком много темных пятен, правонарушений, некомпетентностей, профанации, а также издевательства и травли".

Вину же свою — уверяет подписчиков родственница — Ефремов признал в суде из-за того, что "устал":