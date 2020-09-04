Ефремов признал вину и посвятил стих Сергею Захарову

3 сентября в суде актер Михаил Ефремов, как и пообещал перед началом заседания его адвокат Эльман Пашаев, признал свою вину в смертельном пьяном ДТП, совершенном им в центре Москвы.

По словам адвоката, его подзащитный "пошёл на это" потому, что

"он народный артист и раз народ вынес ему свой приговор, то он готов понести наказание по решению народа".

Вот так. Артист продолжил играть роль. А после ещё и стих убитому Сергею Захарову посвятил. Текст творения "гражданина поэта" опубликовал в ТГ-канале Владимир Соловьев:

Прокурор уверен, что Ефремов "раскаялся не искренне" в совершенном им ДТП и настаивает на тюремном сроке для актура:

"Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества»