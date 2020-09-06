Актёр Борис Клюев ушёл из жизни в момент, когда телеканал СТС вёл переговоры с Sony о продолжении сериала "Воронины".

Об этом сообщил генеральный директор компании "СТС Медиа" и продюсер Вячеслав Муругов. По его словам, авторы сериала хотели снять ещё два сезона.

"Конечно мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому что будет дальше с проектом, мы будем решать потом. Сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом", — рассказал Муругов.