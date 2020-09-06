Полтора года назад Эльмана Пашаева приговорили к условному сроку за избиение человека.

Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на материалы уголовного дела.

"Во исполнение преступного умысла Пашаев и неустановленные лица, находясь в беседке, расположенной на территории домовладения Пашаева, применили к потерпевшему насилие, а именно: неустановленное лицо нанесло не менее 2 ударов кулаком в область головы и не менее 2 ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее 2 ударов кулаками по голове, причинив своими совместными преступными действиями потерпевшему физическую боль и закрытую черепно-мозговой травму: сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица", — сказано в протоколе следствия.