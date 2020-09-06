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Наргиз резко высказалась о поведении Михаила Ефремова в суде

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Певица Наргиз призналась, что испытывала жалость к Михаилу Ефремову до начала судебного разбирательства.

Однако судебный процесс полностью изменил её отношение к актёру.

"Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", — объяснила Наргиз.

Сейчас певица уверена, что Ефремов должен сидеть в тюрьме, поскольку убил человека.

"А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", — добавила Наргиз.

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