Певица Наргиз призналась, что испытывала жалость к Михаилу Ефремову до начала судебного разбирательства.
Однако судебный процесс полностью изменил её отношение к актёру.
"Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", — объяснила Наргиз.
Сейчас певица уверена, что Ефремов должен сидеть в тюрьме, поскольку убил человека.
"А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", — добавила Наргиз.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.