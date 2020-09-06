Наргиз резко высказалась о поведении Михаила Ефремова в суде

Певица Наргиз призналась, что испытывала жалость к Михаилу Ефремову до начала судебного разбирательства.

Однако судебный процесс полностью изменил её отношение к актёру.

"Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", — объяснила Наргиз.

Сейчас певица уверена, что Ефремов должен сидеть в тюрьме, поскольку убил человека.