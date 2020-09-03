Телеведущая Екатерина Андреева продолжает путешествовать

Телеведущая Екатерина Андреева продолжает отдыхать: на этот раз они с мужем Душаном Перовичем в Турции. Андреева, как обычно, выкладывает много фотографий и впечатлений.

На этот раз телеведущая - одна из самых скрытных звезд страны, — упомянула семью в публикации:

"Фото сделал муж!" — подписала она фотоснимок, где она в коротких шортах позирует на берегу.

Напомним, что Екатерина в счастливом браке уже более 30 лет.