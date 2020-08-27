Разин: Галкин тратит на Пугачёву 10 миллионов рублей в месяц

По словам продюсера Андрея Разина, Максиму Галкину приходится тратить на свою звёздную супругу до 10 миллионов рублей в месяц.

Разин считает, что именно с этим связано то, что юморист заключил контракт с AliExpress, а также снялся в одноимённом рекламном ролике.

Если бы не Примадонна, Галкин не стал бы сниматься в рекламе. Продюсер также подчеркнул, что если бы Галкин не тратил на свою жену 10 миллионов ежемесячно, она бы уже давно от него ушла.

Разин пояснил, что он знаком с артисткой и знает ее довольно капризной женщиной, которая очень любит роскошь.

До пандемии коронавируса у Галкина было до 50 концертов в год, а сейчас он в основном работает на Первом канале и ищет новые способы заработка.

Юмористу также нужны средства на содержание шикарного замка. Пугачёва ему помочь не может, так как она уже устала и теперь занимается только детьми и внуками.

Ранее "Правда.Ру" писала, что дети звёздной пары устроили "испытание" для Галкина.