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Дети звёздной пары устроили "испытание" для Галкина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лиза и Гарри, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, устроили для своего папы трудное испытание, заставив его ртом ловить орешки. С задачей Галкин не справился, но детскую проделку оценил.

"Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — "Неудачная ловля ореха ртом", — написал Галкин в своем Instagram, приложив к посту видео с процессом "ловли".

Алла Пугачева тоже посмеялась над шуткой, однако посоветовала близнецам больше так "не издеваться над папой".

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