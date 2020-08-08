Дети звёздной пары устроили "испытание" для Галкина

Лиза и Гарри, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, устроили для своего папы трудное испытание, заставив его ртом ловить орешки. С задачей Галкин не справился, но детскую проделку оценил.

"Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — "Неудачная ловля ореха ртом", — написал Галкин в своем Instagram, приложив к посту видео с процессом "ловли".

Алла Пугачева тоже посмеялась над шуткой, однако посоветовала близнецам больше так "не издеваться над папой".