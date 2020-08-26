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Владимир Пресняков рассказал о своем нестабильном психическом состоянии

Шоу-бизнес

Артист Владимир Пресняков рассказал о том, как прошел его развод с Кристиной Орбакайте. По воспоминаниям певца, это произошло полностью по его вине и из-за его бурного образа жизни, "разгульного", как говорит Пресняков.

Также артист признался, что какое-то время после ухода Орбакайте у него было нестабильное психическое состояние.

"Не то чтобы я жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда", — рассказал Пресняков на съёмках Youtube-шоу "Зангалис & К".

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