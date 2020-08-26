Владимир Пресняков рассказал о своем нестабильном психическом состоянии

Артист Владимир Пресняков рассказал о том, как прошел его развод с Кристиной Орбакайте. По воспоминаниям певца, это произошло полностью по его вине и из-за его бурного образа жизни, "разгульного", как говорит Пресняков.

Также артист признался, что какое-то время после ухода Орбакайте у него было нестабильное психическое состояние.