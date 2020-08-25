После смерти Валентины Легкоступовой в соцсетях появились слухи о том, что карьеру певицы в 90-х уничтожила Алла Пугачёва.
Конфликт между артистками произошёл якобы из-за песни Раймонда Паулса. Композитор подарил Легкоступовой песню, которая изначально была написана для Примадонны.
Сам Паулс считает, что это вероятная версия произошедшего.
"То, что я узнал, — ужасно. И никто не может объяснить, что же там произошло", — отметил композитор.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.