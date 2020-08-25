Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой

После смерти Валентины Легкоступовой в соцсетях появились слухи о том, что карьеру певицы в 90-х уничтожила Алла Пугачёва.

Конфликт между артистками произошёл якобы из-за песни Раймонда Паулса. Композитор подарил Легкоступовой песню, которая изначально была написана для Примадонны.

Сам Паулс считает, что это вероятная версия произошедшего.