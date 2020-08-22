Никита Джигурда считает решение Михаила Ефремова о смене адвоката правильным. По его мнению, к новому адвокату представитель семьи Сергея Захарова Александр Добровинский будет относиться с уважением.

"Будет другой адвокат, над которым Александр Добровинский не будет смеяться. А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами не задавался, а я задался. Я знаю гораздо больше", — пригрозил правозащитнику шоумен.