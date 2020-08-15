Тимати будет праздновать день рождения сам. Без Решетовой и сына

Рэпер Тимур Юнусов отмечает 15 августа своё 37-летие, однако его возлюбленная Анастасия Решетова вместе с сыном Ратмиром всё ещё находятся в Сен-Тропе.

В Instagram Решетова опубликовала фотографию ребенка, на которой он поздравляет отца с днём рождения.