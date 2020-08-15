Рэпер Тимур Юнусов отмечает 15 августа своё 37-летие, однако его возлюбленная Анастасия Решетова вместе с сыном Ратмиром всё ещё находятся в Сен-Тропе.
В Instagram Решетова опубликовала фотографию ребенка, на которой он поздравляет отца с днём рождения.
"Вперёд в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днём, кот", — подписала фотографию модель.
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