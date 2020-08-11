Айза Анохина больше не будет воспитывать сына Гуфа

Айза Анохина рассказала, что отдала своего сына, 10-летнего Сэма, рождённого от рэпера Гуфа, на воспитание своим родителям.

Это произошло из-за того, что она не справляется с воспитанием мальчика.

"Если честно, я внутри себя уже отпустила Сэма. Это моя боль", — написала Анохина в Instagram.

Айза призналась, что у неё уже нет сил бороться с Сэмом, и она решила "дать ему свободу".