Викторию Боню ограбили два раза за последнюю неделю

Виктория Боня предупредила подписчиков о том, что теперь она не будет вести свой блог в реальном времени. Публикации на её странице будут выходить с задержкой в несколько дней.

Такое решение блогерша приняла после того как её квартиру в Монако ограбили воры. Сама Боня в этот момент путешествовала по Европе, о чём активно рассказывала в соцсетях.

Это уже второе происшествие с участием Бони. Около недели назад она также стала жертвой грабителей.