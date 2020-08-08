Массовые отказы российских звезд на выступления в Белоруссии в преддверии президентских выборов объяснил известный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, артисты не хотят вмешиваться в политику и становиться лицом какого-либо кандидата. Примечательно, что многие исполнители уже давно хотят подзаработать после длительного периода самоизоляции.

"Российские артисты, наверное, не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Это нормально. Для того, чтобы не попасть под обстрел очередного негатива. Это внутреннее дело другого государства, которое мы любим, безусловно, и, в частности, я лично, например, отношусь с уважением к Александру Григорьевичу… Вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, что просто люди не хотят ничего общего иметь с политикой", — пояснил Пригожин.